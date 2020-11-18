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    • 18.11.2020 22:21
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    , 'deki tayfunlarda hayatını kaybeden 105 kişi için taziye mesajı gönderdi

    , 'e, tropikal tayfunların yol açtığı ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Ülkede son olarak etkili olan Vamco Tayfunu'nunda ölenlerin sayısı 67'yi görmüştü.

    AA
    Türkiye'den Filipinler'e...

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'de Molave, Goni ve Vamco tropikal tayfunlarının yol açtığı sel ve heyelanların 100'den fazla can kaybına sebebiyet verdiği, büyük hasara yol açtığı ve başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adası'nın afet bölgesi ilan edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi yer aldı.

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    Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, halkı ve hükümetine içten taziyelerin bildirildiği açıklamada, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

    FİLİPİNLER'DE SON DÖNEMDE ETKİLİ OLAN TAYFUNLAR

    Filipinler'de ekim sonunda etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle 22, Vietnam'da 35 kişi hayatını kaybetmişti.

    Filipinler'de kasım başında etkili olan 'nda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni Tayfunu nedeniyle 'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

    Ülkede son olarak etkili olan u'nun yol açtığı lerde hayatını kaybedenlerin sayısının 67'ye yükseldiği, en az 21 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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    Haberler Güncel Türkiye, Filipinler'deki tayfunlarda hayatını kaybeden 105 kişi için taziye mesajı gönderdi