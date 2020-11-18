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    • 18.11.2020 10:19
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    SON DAKİKA: Valisi Ali Yerlikaya: Artık 'maskeni tak' değil 'maskeni indirme' diyoruz

    Son dakika haberi: Valisi Ali Yerlikaya, pazar yerlerinde denetimde bulundu. , burada bir açıklama da yaptı. İstanbul'daki durumun ciddiyetinden dolayı uyarıları yinelerken ses tonu da yükselen Ali Yerlikaya "Maskeni tak demiyoruz artık, maskeni indirme diyoruz. Misafirliğe gitme, misafir kabul etme diyoruz." ifadelerini kullandı.

    İstanbul'daki korona tablosu Vali'nin ses tonuna yansıdı

    'da pazar yerlerinde denetim gerçekleştiren Vali Ali Yerlikaya basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, vatandaşlara önlemlere riayet etmeleri uyarısında bulundu, uyulmaması durumunda tedbirlerin daha da sıkılaşabileceğini söyledi. Yerlikaya, "Maskeni tak demiyoruz artık, maskeni indirme diyoruz. Misafirliğe gitme, misafir kabul etme diyoruz." dedi.

    "MASKENİ TAK DEMİYORUZ, MASKENİ İNDİRME DİYORUZ"
    'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler ile ilgili çok detaylı genelge gece geç saatlerde geldi. Valilikte arkadaşlarımız çalışıyor. Hemşehrilerimize detaylarını da duyuracağız. Koronavirüs önlemlerini biz nefsimizle samimi olarak uygulamak zorundayız. Selamlaştığımız, tanıdığımız, tanımadığımız insanların sağlığını düşünüyorsak çok basit, maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Alınan önlemlere uyalım. Daha ciddi kısıtlamalar olmasın istiyorsak bunu yapalım. Son zamanlarda biz maskeni tak da demiyoruz, maskeni indirme diyoruz. Can alma diyoruz. Ne yapman gerekiyorsa yap evine geç diyoruz. Misafir çağırma, misafirliğe gitme diyoruz. Kurallara uyan kardeşlerim uymayanları güleryüzle, tatlı dille ikaz ederse biz bu virüsü yeneceğiz.

    "21 MİLYON CEZA YAZILDI, 1 MİLYONU SİGARADAN"
    İstanbul'da 21 Haziran'dan itibaren 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. 21 milyon lira ceza yazmışız. Bunun 1 milyonu lirası sigara yasağından. Sigaradan inşallah herkes kurtulur ama şimdi maskelerini indirmelerini uygun görmüyoruz. Gelin biraz hassasiyet gösterin, anlayış istiyoruz. Aşı ile ilgili haberleri heyecanla bekliyoruz ama henüz aşı gelmedi. Bugün aşı uygulanmadı. Bu kurallara o zaman harfiyen uyalım. Sokağa çıkma yasağı daha da artmasın. Herkese sağlıklı sıhhatli günler diliyoruz."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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