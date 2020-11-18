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    • 18.11.2020 10:20
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    'da na alçak saldırı! Biri başhekim, 3 kişi yaralandı

    O'ın Çüngüş ilçesinde bir grup, tedbirleri gereği yasak olan taziyeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırdı. Saldırıda biri başhekim olmak üzere bir doktor ve bir de sağlık memuru yaralandı.

    DHA
    Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına alçak saldırı!

    Çüngüş ilçesinde, iddiaya göre filyasyon ekipleri bir eve kontrol için gittikleri sırada aynı sokakta bir evin önünde taziye yapıldığını gördü. Bunu fotoğraflayan ekipler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

    Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın talimatıyla güvenlik güçleri eve giderek, pandemi nedeniyle taziyenin yasak olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini söyledi.

    Sinirlenip darp ettiler

    Bunun üzerine taziye sonlandırıldı. Bu duruma sinirlenen bir grup, akşam saatlerinde filyasyon ekiplerin kullandığı aracın önünü keserek taziyeyi fotoğrafladıkları öne sürülen Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Bahadır ile bir doktor ve sağlık memurunu darbetti.

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    Haberler Güncel Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına alçak saldırı! Biri başhekim, 3 kişi yaralandı