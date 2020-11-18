Havanın soğumasıyla corona salgını tırmandı. Şehirler kırmızıya boyandı. alınan yeni önlemleri Başkan Erdoğan açıkladı:
- Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
- Eğitim yıl sonuna kadar eğitim online sürdürülecek.
- 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.
- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
- Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.
- Kıraathanelere bir süre ara verilecek.
- Tüm spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.
- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.