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    • 18.11.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan yeni tedbirlerini duyurdu

    Havanın soğumasıyla corona salgını tırmandı. Şehirler kırmızıya boyandı. alınan yeni önlemleri Başkan Erdoğan açıkladı: Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

    Havanın soğumasıyla corona salgını tırmandı. Şehirler kırmızıya boyandı. alınan yeni önlemleri Başkan Erdoğan açıkladı:

    - Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

    - Eğitim yıl sonuna kadar eğitim online sürdürülecek.

    - 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.

    - Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

    - Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

    - Kıraathanelere bir süre ara verilecek.

    - Tüm spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.

    - Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu