Yeni koronavirüs tedbirleri: Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Tüm detaylar belli oldu

HAFTA SONU UYGULANACAK KISITLAMANIN DETAYLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokakğa çıkma kısıtlamasıgetirildi. Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim yıl sonuna kadar uzatıldı. 65 yaş üzeri sonrası 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halı saha ve kıraathanelerin faaliyetlerine son verilirken, halı sahalarında kapatılacağı açıklandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri:



Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Hasta ve ölüm sayıları çok daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor.

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoranlar sadece paket servis yapacak.