Yeni koronavirüs tedbirleri: Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Tüm detaylar belli oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Buna göre, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.
İSTİSNAİ DURUMLARDA İZİN ALANLAR ÖZEL ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEBİLECEK
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
MUAFİYET ŞARTLARI
Söz konusu tedbirde;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı'na ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.
HAFTA SONU UYGULANACAK KISITLAMANIN DETAYLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında sokakğa çıkma kısıtlamasıgetirildi. Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim yıl sonuna kadar uzatıldı. 65 yaş üzeri sonrası 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halı saha ve kıraathanelerin faaliyetlerine son verilirken, halı sahalarında kapatılacağı açıklandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri:
Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Hasta ve ölüm sayıları çok daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor.
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Restoranlar sadece paket servis yapacak.