Tedbir olarak caminin bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söyledi. Saat 13.10 sıralarında eşim beni aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Bende apar topar camiye gittim. 14.00 sıralarında camiye vardım. Gittiğimde itfaiyenin soğutma işlemi yaptığını gördüm. Yangından dolayı cami kullanılmaz hale gelmişti. Evde ısıtma sistemi yoktur. Doğalgaz için başvurduk ancak henüz bağlanmadı. Bizden önce kalanlar soba ile ısınıyormuş. Caminin tamamı elektrikli yerden ısıtmalıdır. Yangının kadınlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugüne kadar ısıtma sistemi ile sorun yaşanmadığını biliyorum. Olayla ilgili şüpheli bir durum saptanması halinde davacı ve şikayetçiyim" demişti.