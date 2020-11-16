İstanbul Üsküdar'da bulunan 350 yıllık Vaniköy Camii'nde dün yangın çıktı. Alevler zor da olsa kontrol altına alındı. Tarihi camiden geriye küller kaldı. Yangın sırasında dışarıda olan Vaniköy Cami imamı Mustafa Coşkun, çocuklarının camide olduğunu sandı. Baygınlık geçiren imam, hastaneye kaldırıldı. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Herhangi bir yaralı ve can kaybı yok" ifadelerini kullandı.



MİLYONLUK YALILAR TEHLİKEYE GİRDİ

Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii'ndeki yangın büyük paniğe neden oldu. Alevler, milyonluk yalılara sıçramadan söndürüldü. Camiye çok yakın bir yerde evi olan Derin Mermerci de yangını sosyal medyadan paylaştı.



AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Başkan Erdoğan, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.