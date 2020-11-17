ÇEKİLEN VİDEO KASIM AYI BAŞINDA HASTA NAKİLLERİNİN OLDUĞU ANLARA AİT

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada "İstanbul'daki bir hastanede Covid hastalarının yoğunluğu' başlığı adı altında paylaşılan görüntülerle ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce açıklama yapıldı. Görüntülerin Kasım ayı başında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekildiği ve hastaların koronavirüs değil, farklı şikayetlerle gelen kişiler olduğu belirtildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklama şöyle: