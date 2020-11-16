Cami imamının eşi Havva Coşkun da, evde farklı bir koku hissedince eşine haber verdiğini ve karşılarında bulunan yalının güvenliğiyle birlikte camiye girdiklerini anlatarak, "Camide değişik bir koku vardı. Güvenlik görevlisi kadınlar bölümünde bulunan elektrik sigortalarını tedbir amaçlı indirdi. Ben de camları açtım. Sonrasında camiden çıktık. Saat 13.10 sıralarında tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Bu sırada evimin kapısının altından duman geldiğini gördüm. Dışarı çıkınca kadınlar bölümünün içerisinde yangının başlamış olduğunu gördüm. Çevredekilere haber verdik. Yalı çalışanları ve balık tutan şahıslar yangını söndürmeye çalıştılar. Sonrasında itfaiye olay yerine geldi ve yangını söndürdü." ifadelerini kullandı.

Uğur Vanioğlu da, caminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfına ait olduğunu belirterek, "Bu vakıf dedemizden kalmadır. Ben de 10 Kasım tarihi itibarıyla bu vakfın mütevellisiyim. Camide yangın olduğunu Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nden haber verdiler. Gittiğimde caminin kullanılamaz durumda olduğunu, itfaiye ekibinin soğutma işlemi yaptığını gördüm. Cami içerisinde bulunan eşyaların envanteri Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğünde bulunmaktadır. Olay yerinde 7 adet çeşitli ebatlarda Arapça harflerle yazılı dini motifli çerçeve, 4 adet parçalanmış halı ve bir adet süs eşyasını teslim aldım. Envanterde bulunan diğer eşyalar kullanılamaz durumdaydı. Caminin yanmasında şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde davacı ve şikayetçiyim." şeklinde beyanda bulundu.