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    • Güncel
    • 17.11.2020 Gazete
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    Aşırı güzel haber! Prof. ’in BioNTech’inden sonra ’li şirket Moderna da koronavirüse savaş açtı

    kadar 54.8 milyon kişi corona’ya yakalandı. Can kaybı 1.3 milyonu aştı. Yeni aşı haberleri ise salgınla boğuşan milyarları rahatlattı. Prof. ’in BioNTech’inden sonra ’li şirket moderna da coronavirüs’e savaş açtı. yeni aşının yüzde 94.5 başarılı olduğu açıklandı.

    kadar 54.8 milyon kişi corona'ya yakalandı. can kaybı 1.3 milyonu aştı. Yeni aşı haberleri ise salgınla boğuşan milyarları rahatlattı.

    Prof. 'in BioNTech'inden sonra 'li şirket moderna da coronavirüs'e savaş açtı. yeni aşının yüzde 94.5 başarılı olduğu açıklandı.

    'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde üzerinde çalışılan aşı sayısı böylece 48'e çıktı. pandemi ile sarsılan dünya rahat nefes aldı.

    BIONTECH ALMANYA
    Yüzde 90 başarılı -70 derecede saklanıyor.

    MODERNA ABD
    Yüzde 94.5 başarılı 2-8 derecede bir ay dayanıyor.

    JANNSEN İNGİLTERE
    Deneyler 3. fazda

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE
    Milli aşı, insanda deneniyor.

    SPUTNIK V RUSYA
    40 bin kişi üzerinde uygulandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Aşırı güzel haber! Prof. Uğur Şahin’in BioNTech’inden sonra ABD’li şirket Moderna da koronavirüse savaş açtı