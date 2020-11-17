Bugüne kadar 54.8 milyon kişi corona'ya yakalandı. can kaybı 1.3 milyonu aştı. Yeni aşı haberleri ise salgınla boğuşan milyarları rahatlattı.

Prof. Uğur Şahin'in BioNTech'inden sonra ABD'li şirket moderna da coronavirüs'e savaş açtı. yeni aşının yüzde 94.5 başarılı olduğu açıklandı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerde üzerinde çalışılan aşı sayısı böylece 48'e çıktı. pandemi ile sarsılan dünya rahat nefes aldı.

BIONTECH ALMANYA

Yüzde 90 başarılı -70 derecede saklanıyor.

MODERNA ABD

Yüzde 94.5 başarılı 2-8 derecede bir ay dayanıyor.

JANNSEN İNGİLTERE

Deneyler 3. fazda

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

Milli aşı, insanda deneniyor.

SPUTNIK V RUSYA

40 bin kişi üzerinde uygulandı.