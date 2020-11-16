Birleşmiş Milletler, (BM) Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) aşısındaki başarısının ardından dünya çapında isminden söz ettiren Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile video konferans aracılığıyla konuştuğunu açıkladı.

"DAVETİ KABUL ETTİLER"

Bozkır, yaptığı paylaşımda "COVID-19'a karşı aşı geliştiren Prof Uğur Şahin ve Dr Özlem Türeci ile videokonferans yoluyla görüştüm.Tüm dünyaya umut veren başarıları için içten tebriklerimi ilettim. 3-4 Aralık'ta Başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.