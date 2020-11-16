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    • 16.11.2020 18:06
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    Koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. ve Dr. Genel Kurulu'nda konuşacak

    Son dakika haberi... Genel Kurulu Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geliştirdiği koronavirüs aşısı ile tüm dünyanın umudu olan Prof. Dr. ve Dr. 'nin BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak katılacağını açıkladı.

    BM'den dünyaya seslenecekler

    Dünya koronavirüse karşı aşı geliştiren iki Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi konuşuyor.

    Birleşmiş Milletler, (BM) Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) aşısındaki başarısının ardından dünya çapında isminden söz ettiren Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile video konferans aracılığıyla konuştuğunu açıkladı.

    "DAVETİ KABUL ETTİLER"
    Bozkır, yaptığı paylaşımda "COVID-19'a karşı aşı geliştiren Prof Uğur Şahin ve Dr Özlem Türeci ile videokonferans yoluyla görüştüm.Tüm dünyaya umut veren başarıları için içten tebriklerimi ilettim. 3-4 Aralık'ta Başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci BM Genel Kurulu'nda konuşacak