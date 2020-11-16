Erzurum merkezli 5 ilde 16 farklı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, koordinesinde Erzurum merkezli İstanbul İzmir, Kocaeli ve Ankara şehirlerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.
16 FARKLI ADRESE BASKIN
Erzurum'da 16 farklı adrese gerçekleştirilen operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yüzün üzerinde polis katıldı. Narkotik köpeklerde operasyonda yer aldı. Operasyon devam ediyor.
SON DAKİKA: Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
Son dakika haberine göre, Erzurum merkezli 5 ilde 16 farklı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 16 farklı adrese gerçekleştirilen operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yüzün üzerinde polis katıldı.
Erzurum merkezli 5 ilde 16 farklı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, koordinesinde Erzurum merkezli İstanbul İzmir, Kocaeli ve Ankara şehirlerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.