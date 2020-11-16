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    • 17.11.2020 06:48
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    SON DAKİKA: Erzurum merkezli satıcılarına şafak baskını

    Son dakika haberine göre, Erzurum merkezli 5 ilde 16 farklı adrese operasyonu gerçekleştirildi. 16 farklı adrese gerçekleştirilen operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yüzün üzerinde polis katıldı.

    DHA
    Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

    Erzurum merkezli 5 ilde 16 farklı adrese operasyonu gerçekleştirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, koordinesinde Erzurum merkezli İstanbul İzmir, Kocaeli ve Ankara şehirlerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.


    16 FARKLI ADRESE BASKIN
    Erzurum'da 16 farklı adrese gerçekleştirilen operasyona aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yüzün üzerinde polis katıldı. Narkotik köpeklerde operasyonda yer aldı. Operasyon devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak baskını