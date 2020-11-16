Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Türkiye'ye karşı FETÖ tarafından yapılmış bu darbe. Hiç kıvırmaya gerek yok. Uganda'da yapılan darbe değil bu. Bir Türk milliyetçisinin buna karşı tavır alması lazım" dedi.

"BUĞRA KAVUNCU'NUN FETÖ'NÜN ALEYHİNE BİR TEK AÇIKLAMASI VAR MI?

Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Buğra Kavuncu'nun FETÖ'nün aleyhine bir tek açıklaması var mı? Yok. Bakın 22 Temmuz 2016. Darbenin üzerinden bir hafta geçmiş. Buğra Kavuncu 2016'daki ilk tweetini atıyor: 'Kime karşı ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, darbenin her türlüsüne lanet olsun!' Şimdi bu Uganda'da yapılan bir darbeye karşı atılmadı yada Venezüella'da askeri darbeye karşı değil. Bu Türkiye'de, Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek amacıyla yapılan, parlamentonun FETÖ'cü pilotlar tarafından vurulduğu, 250 insanımızın sokaklarda şehid edildiği, 2 bine yakın insanın yaralandığı bir darbeden sonra bir Türk milliyetçisinin, bir vatanseverin atacağı tweet mi?"