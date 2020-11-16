Koçak, "Dünyada bu tür işlerin başında genelde Türk bilim insanları var. Ben de eğitimimi tamamlayıp, ülkeme döndüm. Harvard'daki çalışmalarım devam ediyor ama ülkemden de vazgeçmem. Ülkemi genetik ve biyoteknoloji alanında bir numaraya çıkarmak istiyorum. Sağlık alanında tanı ve tedavi yöntemlerini iyileştirmek için yapay zekâ çalışmaları yapıyorum. Daha çok sevindirici son dakika haberleri vermek, yapay zekâ teknolojilerinde ülkemi daha ileriye taşımak istiyorum" dedi.

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