Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.11.2020 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 08:45
    ABONE OL

    SON DAKİKA: merkezli 11 ilde operasyonu!

    Son dakika haberi... merkezli 11 ilde 'nün () askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    11 ilde dev FETÖ operasyonu!

    merkezli 11 ilde 'nün () askeri yapılanmasına yönelik 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 asker ile 'den ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, , , , , , , , , ve 'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu!