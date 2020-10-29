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    • 29.10.2020 20:32
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    ı: Görgü tanığı o gün yaşananları A Haber'e anlattı

    Genel Başkanı merhum 'nun 11 yıl önce e uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından helikopterin düşmesinden sonra bölgeye ilk ulaşan arama kurtarma ekibinde çalışan o gün yaşananları A Haber'e anlattı.

    11 yıl önce bir sonrası hayatını kaybeden Genel Başkanı merhum 'nu arama kurtarma çalışmalarına katılan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    KENDİSİNİ ALBAY OLARAK TANITAN BİRİ ARADI

    Toplam 4 ceset bulduklarını belirten Gök, cesetleri bulmalarının ardından bir telefon aldığını belirtti. 'tan bir albay olarak kendisini tanıtan bir kişinin köyün muhtarı ile temas kurarak "Ekipler sakın olay yerini terk etmesin, bir helikopter göndereceğim" ifadelerini kullandığını belirten Davut Gök beklenen helikopterin saat 17.00'ye kadar gelmediğini de ifade etti.

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