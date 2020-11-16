Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.11.2020 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 10:26
    ABONE OL

    'tan o iddialara net cevap: Yok böyle bir ayrılık

    Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı 'ın babası , oğlunun görevinden ayrılmasının ardından yaşananları değerlendirirken aile içinde herhangi bir görüş ayrılığının olmadığına vurgu yaptı.

    Sabah
    Sadık Albayrak'tan o iddialara net cevap

    Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda istifa ederek görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı 'ın babası , oğlunun istifası ile ilgili Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuştu.

    Aile içinde görüş ayrılığı iddialarına yanıt veren Albayrak, "Her duyduğuna inanma. Efendim aile içi görüş ayrılığı falan... Yok böyle bir ayrılık." dedi.

    İşte Sabah Gazetesi yazarı Donat'ın bugünkü yazısı;

    Başkanlık sistemi... Siyaset... Kabine... Parti... Hazine... Merkez Bankası... Döviz kuru... Bakan istifası... Nöbet değişimi.
    Yorum çok.
    Atış serbest... Ağzı olan konuşuyor.
    Ve... Trabzon... Parma Yaylası... Yemyeşil... Temiz hava... Sis... Sonra güneş.

    Korona... Buralara gelememiş.
    Sadık Albayrak... Gülüyor:
    - Kapıya yazı astım... Korona giremez.

    ***

    Yerli ve milli
    Sohbet... Gündemin içinden, dışından... Sadık Albayrak'ın penceresinden:
    Her şey memleket ve millet için.

    Milli ve yerli düşünceyi hâkim kılmak için bir mücadele veriliyorsa, yanında olacağız.
    Emperyal güçler... Yerli işbirlikçiler... Ve FETÖ'nün uşakları... Türkiye'ye hizmet edenlerin karşısındalar.

    ***

    Türk Lirası
    Yerli ve milli... Nedir?

    Sadık Albayrak'ın yanıtı: - Dolar, euro, sterlin değildir... Yerli ve milli, Türk Lirası'dır... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bastığı paradır.

    ***

    İstifa
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası... "Baba Albayrak" ne diyor?
    O başka bir konu... Onu bilemem.
    Spekülasyon çok... Herkes kafasına göre bir şey söylüyor.
    Her duyduğuna inanma.
    Efendim aile içi görüş ayrılığı falan... Yok böyle bir ayrılık.
    İhtilaf, kırgınlık, öfke, alınganlık... Hayır... Olamaz da.
    Önemli olan tek gerçek var... Ülkeye hizmet.
    İstifa... Kendi tercihi... İstifanın arkasında duygusallık olmaz.
    Çocuklarımın çizgisi belli... Düz... Net.
    Serhat ve Berat bana hep şunu söylerler:
    "Baba, bizi bugünler için yetiştirdin."


    YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sadık Albayrak'tan o iddialara net cevap: Yok böyle bir ayrılık