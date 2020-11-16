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    • 16.11.2020 14:42
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    SON DAKİKA: merkezli 3 ilde operasyonu: 13 gözaltı

    Son dakika haberine göre, merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü 'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

    merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü 'ya yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı'nca Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Van, İstanbul ve 'da önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin Van İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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