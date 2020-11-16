Bu çok tehlikeli bir süreç. Türk milliyetçiliğine yönelik bir operasyonun adıdır bu. Buğra Kavuncu üzerinden yapılıyor arkasında bir ekip var. Buğra Kavuncu'nun yanına kimin konuşlandırıldığı. Özetle Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu Türk milliyetçiliğine yönelik küresel bir operasyon.

DOSYAYI DEVLETİN İLGİLİ BİRİMLERİNE SORDUM



Buğra Kavuncu'nun partiye gelmesinden önce Akşener ile 3,5 saat konuştum almayın bu insanı diye, dinlemedi.

Bugün bir genel başkan yardımcısı avukat, bütün FETÖ davalarını alıyor. Alabilir savunma hakkı kutsaldır. PKK'lıyı da savunabilir, FETÖ'yü de... O zaman temsil makamında İYİ Parti'de oturmayacaksın.