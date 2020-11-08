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    • 08.11.2020 08:54
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    'de gerilim sürüyor! Muhalifler de bölündü

    'de geçtiğimiz günlerde başlayan kriz iyice derinleşti. Partide muhalifler arasında da köprüler atıldı. 2. Olağan Kurultay'daki "Oy verilmeyecekler" listesine tepki gösteren ve "muhalif" olan milletvekilleri arasında bağlar koptu.

    İP'te gerilim sürüyor! Muhalifler de bölündü

    Muhalifler arasındaki kriz, İstanbul Milletvekili 'ın partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cü olmakla suçlamasıyla başladı. Kavuncu ile ilgili iddianın ardından muhalif saftaki bazı vekiller, Özdağ'ı eleştirdi. Bazı vekiller de daha önce 'protesto' ettikleri TBMM grup toplantısına katılmaya başlarken, destek tweet'leri silindi. Öte yandan, Müşterek Disiplin Kurulu'nun savunmasını istediği Özdağ'ın yarın açıklama yapması bekleniyor.

    MÜCADELEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ
    Parti kulislerine yansıyan bilgiye göre, muhalif milletvekilleri "Parti içi demokrasi talebiyle çıktığımız yolda verdiğimiz haklı mücadelemize gölge düşürdü" sözleriyle eleştirdikleri Özdağ'ın, liste krizini çok farklı bir boyuta getirdiğini ifade ediyorlar.

    TWEET'LERİ SİLDİLER
    Hürriyet'in haberine göre iddiaların ardından birkaç isim protesto ettiği grup toplantılarına katılırken, dün de Adana milletvekili İsmail Koncuk, savunmasının istenmesinin ardından Özdağ'a destek için paylaştığı mesajı sildi.

    'YENİ YARALAR AÇILACAK'
    "Oy verilmeyecekler"     listesinde olan muhalif isimlerden İzmir Milletvekili , disiplin kuruluna sevk edilen ve savunması istenen Özdağ ile ilgili, "Demokrasinin ruhuna ve temel şekli ilkelerine aykırı bir liste uygulamasıyla, toplumsal ağırlığı olan arkadaşlarımıza farklı nedenlerle tasfiye girişimi İYİ Parti'ye zarar vermiştir. Bu tamir edilmeden, Özdağ'a çifte standart uygulamak yeni yaraların açılmasına neden olacaktır" mesajını paylaştı.

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