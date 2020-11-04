Kocaoğlu; "Bölgede bizim yetki alanımızda Aktepe ve Emrez var. Kentsel dönüşümü rızayla, uzlaşıyla yapacağız. Anlaşamazsak yapmayacağız. 6306 sayılı afet riskli yapılar yasasıyla dönüşüm yapmaya kalkmadık. Orada vatandaşı zorlayan noktalar var. Belediye yasasına göre dönüşüm yapacağız. 6306 sayılı yasada adam gelir 'deprem riskli' diye rapor alıp binayı yıkmaya çalışır. Raporu aldıktan sonra 2 ay içinde yıkmak zorunda. Bu çok tehlikeli bir şey... Ben bu yasayı kullanmıyorum diye çok eleştiriliyorum. Kullanmayacağım, çünkü vatandaşa yazık. Bizim olmazsa olmazlarımız yerinde dönüşüm, adil dönüşüm ve uzlaşıyla dönüşümdür" dedi.

KOCAOĞLU: "BİZ NE YAPIYORUZ? ESKİ BİNALARI YIKIP YERİNE YENİSİNİ YAPIYORUZ"

Aziz Kocaoğlu, 16 Mart 2017 tarihinde kentsel dönüşüm uygulamalarının iki yasayla yapılmasının sakıncalarına değinmiş ve birleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Kocaoğlu; şunları söylemişti:

"5393 sayılı yasada belli yetkiler var ama 6306 sayılı yasada daha farklı yetkiler var. 6306 sayılı yasa pratikte farklı uygulamalarla tapunun veya gayrimenkulün gaspına kadar gidiyor. 6306 sayılı yasanın bu sakıncalı noktalarının giderilmesi ve iki yasanın birleştirilmesi gerekiyor. Bir müteahhit bodrum katından ya da çatı katından birisini kandırarak 'Senin evin riskli' diyor ve milletin karşısına geçiyor. Biz ne yapıyoruz? Eski binaları yıkıp yerine yenisini yapıyoruz. Ne yeşil alan büyüyor ne spor alanı büyüyor. Binayı yıkıyoruz, binayı yapıyoruz, depreme karşı vatandaşı koruyoruz. Bunun kentsel dönüşümle alakası yok. Yasa kantarın topuzunu kaçırdığı için mülkiyet hakkına tecavüz var."