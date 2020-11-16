Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.

"GÜNDEMİMDE ÜLKENİN İSTİKRARI VAR"

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.