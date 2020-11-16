YARIŞMA İÇİN SOSYAL MEDYADA GRUPLAR KURULMUŞ

Yapılan incelemelerde, sosyal medya platformlarında yapılan incelemelerde yarışma için gruplar kurulduğunu belirlendi. "B. Lounge" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından organize edilen yarışma için afişler de hazırlanmış. İki DJ'in sahne aldığı güzellik yarışmasına katılmak isteyen katılımcılardan ise katılım ücreti alınmış.

Yarışmaya katılmak isteyen adaylardan 100 dolar katılım ücreti alınırken, organizasyon hesabı olarak görülen 'B. Lounge' adlı sayfada, yarışmanın yapıldığı mekanda kasım ve ekim aylarında da gece partileri düzenlendiği ortaya çıktı.