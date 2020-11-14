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    • Sağlık
    • 14.11.2020 Gazete
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    Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. ile eşi Dr. aşıya çok güveniyor

    Bilim insanları, Coronavirüs'e çare bulmak için kolları sıvadı. 'dan gelen haber ise herkesi heyecanlandırdı. BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. ile eşi Dr. , 'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdikleri aşının yüzde 90 başarı sağladığını açıkladı. Dünya, çocukları olan bu çiftin başarısına hayran kaldı. Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz basınına verdiği röportajda, 'virüsün başını ezeceğini' vurguladı.

    Aşırı güveniyor

    Bilim insanları, Coronavirüs'e çare bulmak için kolları sıvadı. Almanya'dan gelen haber ise herkesi heyecanlandırdı.

    BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdikleri aşının yüzde 90 başarı sağladığını açıkladı.

    Dünya, gurbetçi ailenin çocukları olan bu çiftin başarısına hayran kaldı. Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz basınına verdiği röportajda, 'virüsün başını ezeceğini' vurguladı.

    Guardian'a konuşan ünlü bilim adamı şu bilgileri paylaştı:

    Aşıyı mümkün olduğunca çabuk geliştirmek istiyoruz.

    COVİD-19 aşısı ile virüsün başını ezeceğiz. Dünyayı esir olan salgına son vereceğimize eminim.

    Aşı, virüsün bulaşmasını da önleyecek. Birden fazla şekilde virüse saldıracak.

    Bu aşı, COVİD-19'un hücrelerimize girişini engelleyecek. Ama bir şekilde virüs hücreye girse bile onu ortadan kaldıracak.

    Aşının hangi gruplarda hangi düzey koruma sağlayacağı önümüzde 3 hafta içerisinde belli olacak.


    Aşı, 3'er hafta arayla koldan iki doz halinde yapılacak. En az 1 yıllık koruma sağlayacak.
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    Haberler Sağlık Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci aşıya çok güveniyor