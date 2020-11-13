Haberler Galeri Güncel SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

Son dakika haberine göre, Koronavirüs aşısını bulan BionTech firmasının Türk CEO'su Profesör Dr. Uğur Şahin, İngiliz bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada; Covid-19 hastalığının seyri ve devam eden aşı çalışmalarına ilişkin olarak, aşının tedarikine en erken Aralık'ta başlanabileceğini, rahatlamanın ise ancak 2021'in ortalarına doğru mümkün olabileceğini söyledi. 55 yaşındaki Şahin, geliştirdikleri aşının etkisine dair elde edilen sonuçlar nedeniyle, henüz resmen kanıtlanmış olmasa da, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını ifade etti. Öte yandan BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS' a özel açıklamalar yapmıştı.

13.11.2020 14:20 - Son Güncelleme: 13.11.2020 14:20
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

Koronavirüs aşısını bulan ve ilk test iznini alan BionTech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, Covid-19 hastalığının seyri ve devam eden aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

Dünya genelinde gerekli izinleri veren kurumlarla yakın diyalog içinde bulunduğunu söyleyen Uğur Şahin, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmelerimiz sürüyor.

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

Bunun yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle de iletişim halindeyiz. Ön ya da koşullu onay, ABD'den veya Avrupa'dan gelebilir" dedi.

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

"BU KIŞ BİZİM İÇİN ZOR GEÇECEK"
Aşı tedarikine başlamalarının en iyi ihtimalle Aralık ayı ortalarını bulacağını ifade eden Şahin, "Bu, Aralık ayında işlerin bir anda değişeceği anlamına gelmiyor.

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...

Bu kış bizim için çok zor geçecek. Durum iyiye gitmeden önce olabilecek en kötü halini alacak" diyerek uyarıda bulundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar
Türkiye için milat olacak! Çok kritik karar