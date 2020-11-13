SON DAKİKA: Koronavirüs aşısını bulan Profesör Uğur Şahin tarih verdi: 2021’in ortalarına doğru...
Son dakika haberine göre, Koronavirüs aşısını bulan BionTech firmasının Türk CEO'su Profesör Dr. Uğur Şahin, İngiliz bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada; Covid-19 hastalığının seyri ve devam eden aşı çalışmalarına ilişkin olarak, aşının tedarikine en erken Aralık'ta başlanabileceğini, rahatlamanın ise ancak 2021'in ortalarına doğru mümkün olabileceğini söyledi. 55 yaşındaki Şahin, geliştirdikleri aşının etkisine dair elde edilen sonuçlar nedeniyle, henüz resmen kanıtlanmış olmasa da, aşının virüsün bulaşmasını da önleyeceğine inandığını ifade etti. Öte yandan BionTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde Turkuvaz'ın yeni dergisi INBUSINESS' a özel açıklamalar yapmıştı.
13.11.2020 14:20
- Son Güncelleme: 13.11.2020 14:20
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