İstanbul Silivri'de bir kadın ve bir erkek yaşadıkları binanın önünde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli kayıplara karıştı.Polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.