Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

Son dakika haberine göre Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in hayatını kaybettiği açıklandı. Kekeç'in koronavirüs testi yakın bir zamanda pozitif çıkmıştı. Bir süredir yoğun bakımda olan Ahmet Kekeç'in vefatı sevenlerini hüzne boğdu. Peki, Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair detaylar...

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu.

Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı.