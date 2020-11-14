

Seçim dönemlerinde sayısız kez "başarısız olursam bırakırım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, birçok defa yalana başvurmuştu. Kılıçdaroğlu, bu yalanları nedeniyle kamuoyunda "mitomani hastası" olarak da nitelendiriliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialar sık sık siyasetin en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu çoğu zaman olanı yokmuş olmayanı da varmış gibi göstererek şaşırtan açıklamalara imza attı.







İNCE SARIGÜL PARTİ KURUYOR

Bir televizyon programında Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ü ima ederek parayla parti kuruluyor iddiasında bulundu. İnce'nin, Kılıçdaroğlu'na iftiracı karşılığı tansiyonu yükseltti. İnce'nin isim açıkla çağrısı havada kaldı. Kılıçdaroğlu sessizliğe büründü.



YALANIN KURGU MERKEZİ CHP

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı asılsız olduğu ortaya çıkan "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasını akıllara getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin "Başkan Erdoğan ile bir CHP'linin görüştüğü" iddiası hakkında doğrudur demiş, haberi yapan gazetenin yazarı o ismin Muharrem İnce olduğunu ileri sürmüştü. Ancak haberin yalan olduğunun anlaşılması uzun sürmedi. Rahmi Turan, kaynağım beni yanılttı diyerek İnce ve Başkan Erdoğan'dan özür diledi.





SAHRA HASTANESİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu koronavirüs salgının ilk aylarında katıldığı bir televizyon programında Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı iddia etti. Ancak ortada ne hastane vardı ne yatak.



















