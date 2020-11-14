Haberler Galeri Güncel Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri

Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri

Gazeteci Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatının ardından sosyal medya üzerinden bakanlar, siyasiler ve önemli isimler de Ahmet Kekeç için baş sağlığı dileklerini iletti.

14.11.2020 14:03 - Son Güncelleme: 14.11.2020 14:26
Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri

Gazeteci Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatının ardından sosyal medya üzerinden bakanlar, siyasiler ve önemli isimler de Ahmet Kekeç için baş sağlığı dileklerini iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine yaptığı canlı bağlantıda Ahmet Kekeç için bağ sağlığı dileklerini iletti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri

Başkan Erdoğan şunları söyledi "Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç, bugün rahmeti rahaman kavuştu. Kendisine Rabbimden özellikle merhamet diliyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum."

Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri
Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri
Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerlerin tam listesi! İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?
İstanbul'da sigara içme yasağı uygulanan yerlerin tam listesi! İstanbul sigara içme yasağı cezası ne kadar?