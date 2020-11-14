Ahmet Kekeç'in vefatının ardından baş sağlığı dilekleri

Gazeteci Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatının ardından sosyal medya üzerinden bakanlar, siyasiler ve önemli isimler de Ahmet Kekeç için baş sağlığı dileklerini iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine yaptığı canlı bağlantıda Ahmet Kekeç için bağ sağlığı dileklerini iletti.