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    • 12.11.2020 18:15
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    Son dakika: , Prof. Dr. ’le görüştü

    Son dakika haberi... , "Prof. Dr. ’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, ile ’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te Kovid-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir geliştirdi." dedi.

    AJANSLAR
    Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin’le görüştü

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakan Koca açıklamasında, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin’le görüştü