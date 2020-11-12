Leonid meteor yağmuru nedir? Leonid meteor yağmuru ne zaman?

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru nedir? Gökyüzündeki olayları takip eden ve fotoğraflamak isteyen vatandaşlar meteor yağmurunu merakla bekliyor. Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Bu muhteşem görüntü dünyanın pek çok yerinden izlenebilecek.
LEONID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Leonidler, her 33 yılda bir meydana gelen muhteşem meteor fırtınalarıyla da tanınan, Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızı ile ilişkili üretken bir meteor yağmurudur. Leonidler, isimlerini Aslan takımyıldızındaki ışıldadıkları yerden alırlar.
Temple-Tuttle kuyrukluyıldızının döküntülerinden Dünya'ya düşen göktaşlarının sebep olduğu meteor yağmuru, Aslan (Leo) Takımyıldızı'ndan geliyor gibi göründüğü için "Leonid Meteor Yağmuru" olarak adlandırılıyor.
Gökyüzünde Aslan Takımyıldızı ile kesişen Leonid Meteor Yağmuru'nda saatte ortalama 40 meteor gözlenebilir. 1533 Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan Leonid Meteor Yağmuru her 33 yılda bir maksimum sayıya ulaşır. Her saat yüzlerce meteorun görülebileceği bu tepe noktası en son 2001 yılında gerçekleşti.
1865 yılında keşfedilen Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızı son olarak 1998 yılında güneşe yakın geçiş yapmıştı ve bir sonraki geçişini 2031 yılında yapacak.
Meteor yağmurları, büyük bir hızla atmosfere giren meteorların sürtünme sonucu yanmalarının atmosferde ortaya çıkardığı görüntüdür. Gözlem için herhangi bir alete ihtiyaç duyulmaz, hava açıksa ve ışık kirliliği olmayan bir yerdeyseniz çok kolay meteor yağmuru izleyebilirsiniz.
LEONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Eşsiz doğa olayı bu yıl 16-17 Kasım tarihlerinde görülebilecek.