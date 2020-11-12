Leonid meteor yağmuru nedir? Leonid meteor yağmuru ne zaman?

Leonid meteor yağmuru ne zaman? Leonid meteor yağmuru nedir? Gökyüzündeki olayları takip eden ve fotoğraflamak isteyen vatandaşlar meteor yağmurunu merakla bekliyor. Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Bu muhteşem görüntü dünyanın pek çok yerinden izlenebilecek.

LEONID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Leonidler, her 33 yılda bir meydana gelen muhteşem meteor fırtınalarıyla da tanınan, Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızı ile ilişkili üretken bir meteor yağmurudur. Leonidler, isimlerini Aslan takımyıldızındaki ışıldadıkları yerden alırlar.