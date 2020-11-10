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    • 10.11.2020 14:27
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    Emniyeti bu sözlerle duyurdu: Bu şehirde saklanamayacaksınız!

    Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü; son 2 ayda firari 8 ’cünün saklandıkları hücre evlerinde yakalandığını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu şehirde saklanamayacak, kanunlardan kaçamayacaksınız." ifadelerine yer verildi.

    Sabah
    'Bu şehirde saklanamayacaksınız!'

    Emniyet Müdürlüğü; son 2 ayda firari 8 'cünün saklandıkları hücre evlerinde yakalandığını açıkladı.

    "BU ŞEHİRDE SAKLANAMAYACAK, KANUNLARDAN KAÇAMAYACAKSINIZ"

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada; "Bu şehirde saklanamayacak, kanunlardan kaçamayacaksınız. Son 2 ayda firari 8 FETÖ'cü saklandıkları hücre evlerinde yakalandılar" denildi.

    5 YILDIR ARANAN FETÖ'NÜN SÖZDE 'GÜMÜŞHANE MAHREM İMAMI' YAKALANMIŞTI

    Trabzon'da FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı N.Ç., yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül 2020 tarihinde 5 yıldır aranan N.Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçmiş. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri eve baskın düzenlemişti. Operasyonda, örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' N.Ç., yakalanarak gözaltına alınmıştı.
    N.Ç'nin yakalanması Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Bu sefer kaçamadı" başlığıyla yapılan paylaşımla duyurulmuştu.

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