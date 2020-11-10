Son dakika haberine göre, FETÖ firarilerinin yurt dışına kaçmak için Yunanistan yerine Irak üzerinden yeni rota oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında deşifre olan ve tutuklanan FETÖ'cülerin örgüt yöneticileri tarafından 1 ile 4 yıldız arasında sınıflandırarak buna göre maddi yardım yapıldığı belirlendi.