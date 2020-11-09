



OPERASYONLAR ÖRGÜTTE KOPMALARI SAĞLADI

Yapılan operasyonlar nedeniyle FETÖ üyelerinin ailelerine yapılan ödemelerin aksadığı ve bu aksamaların örgüt mensupları arasında tartışma ve kopmalara yol açtığı, gözaltında bulunan örgüt mensuplarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp faydalanmadıklarının takibi için de avukat görevlendirmesi yapılmaya çalışıldığı belirlendi.











MESAJLARA ULAŞILDI

Gözaltına alınan örgüt yöneticisinin irtibatlarını çoğunlukla internet üzerinden aldığı, yabancı GSM hat numaralar üzerinden SignalPrivate Messenger ve Viber uygulamalarıyla sağladığı belirlendi. AİHM ve AYM için örgüt üyelerinin başvuru yapması için formlar hazırlayarak organizasyonlar yapan örgüt yöneticisinin, ele geçirilen telefonundaki mesajlarına SABAH ulaştı. Mesajlarda Ankara ilinde geçtiğimiz aylarda yapılan güncel öğrenci yapılanması ve avukat yapılanması operasyonlarının örgüt yöneticileri arasında paniğe sebep olduğu, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının da moralleri bozduğu yer aldı.







"AVUKATIMIZ ALINDI, KİME YÖNLENDİRECEĞİZ?"

İzdivaç sorumluğunun devam ettiği ve örgüt mensuplarının kendi aralarında evlenmeye yönlendirildiği, yine operasyonlar nedeniyle "daha az irtibat, daha az risk" talimatının örgüt yöneticilerine iletildiği anlaşıldı. Mesajlarda FETÖ avukatlarının tutuklanmasının ardından örgüt üyelerinin yönetici S.K.'ya "avukatımız alındı, arkadaşları kime yönlendireceğiz" dediği, S.K.'nın ise "bizde genelde alınan avukatlara yönlendiriyorduk" diye cevap verdiği görüldü. Adliyeye sevk edilen örgütün üst düzey yöneticisi S.K hakkında tutuklama, A.H hakkında ise elektronik kelepçeyle ev hapsikararı verildi. Operasyonda elde edilen bilgiler ve bildiklerini anlatan bir örgüt yöneticisinin ifadeleri doğrultusunda yeni yapılanmaya yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.







İŞTE O MESAJLAR

FETÖ kadın yapılanma imamı: "Abi iki aydır ablalardan gelen miktar ancak arkadaşların emanetlerine yetiyor. Biz size vermemiz gerekeni yerine getiremiyoruz. Çok özür dilerim bu noktada" S.K.: "Estağfirullah hoca hanım. Hayırlısı olsun inşallah. Hafta için eşi alınan bölgeci bir arkadaşımız var. Onunla ilgili bişey yapacağınızda bilgim olsun.









FETÖ kadın yapılanma imamı : "Abi avukatları tutuklanan arkadaşlar var ya. Ya da ev hapsi verilen. Bize sordular nasıl yapacağız diye. Bizim belli avukatlara yönlendirilmemiz olabilir mi? Eyaletçi arkadaşın avukatına ev hapsi verildi. Nasıl bir yol takip etmeliyiz ?











S.K. : "Direk yönlendireceğimiz birisi yok hoca hanım. Bakalım inşallah. Bizde genelde alınan avukatlara yönlendiriyorduk"





