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    • 10.11.2020 08:35
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    Son dakika: merkezli 21 ilde 'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı

    Son dakiak haberine göre, merkezli 21 ilde düzenlenen 'ne () yönelik operasyonda 70 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

    AA
    İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

    merkezli 21 ilde düzenlenen 'ne () yönelik operasyonda 70 zanlı gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




    İstanbul'da 38 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

    20 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda da 32 zanlı yakalandı. 70 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 şüpheli yakalandı