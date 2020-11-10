





YILDIZA GÖRE PARA

Soruşturma kapsamında deşifre olan ve tutuklanan FETÖ'cülerin örgüt yöneticileri tarafından 1 ile 4 yıldız arasında sınıflandırarak buna göre maddi yardım yapıldığı belirlendi. 1 yıldız ile işaretli olanların cezaevinde, 2 yıldız ile işaretlenenlerin eşi tarafından görevli olduğu, 3 yıldız ile işaretlenenlerin kendisi görevli olanların, 4 yıldızla işaretli örgüt üyelerinin ise hem kendisinin hem de eşinin örgüt mensubu olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün bu işaretlemelerle örgüt üyelerine aylık bin lira ile 3 bin lira arasında yardım yapmaya çalıştığı, S.K.'nın telefonunda ele geçirilen mesajlarda işaretlemelerin de para miktarlarıyla birlikte Konya'daki örgüt üyelerine bildirildiği görüldü.











YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski hakim, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonunda durdurdukları araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski hakimler Ü.C. ve Z.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. ByLock kullandıkları da belirlenen Ü.C. ve Z.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Ü.C. ve Z.U., mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



