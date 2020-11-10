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    • 10.11.2020 14:20
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    ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS tarihi açıklandı mı?

    ne zaman yapılacak? YKS tarihi sınava girecek öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM sınav takvimi merak ediliyor. YKS sınavında iyi bir puan yaparak istediği bölüme yerleşmek isteyen gençler için YKS maratonu devam ediyor. Öğrenciler sınav hazırlıklarını sürdürürken YKS’nin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, yapılacak? İşte merak edilen detaylar…

    takvim.com.tr
    2021 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS tarihi açıklandı mı?

    2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi açıklandı mı? YKS sınavıyla üniversiteye yerleşecek gençlerin merak ettiği konulardan birisi sınav tarihi oldu. ÖSYM sınav takvimi üzerinden 2021 YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. YKS tarihinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. MEB tarafından yapılan LGS açıklamasının ardından gözler YKS tarihine döndü.

    2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    YKS için henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl sınavlar 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti. Bu yıl da sınavların Haziran ayı içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

    YKS OTURUMLARI

    YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

    YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer Tüm adaylar için zorunludur. 2020-TYT'ye girmek isteyen adaylar, "Temel Yeterlilik Testi (TYT)" seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)

    T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

    2020-AYT'ye de girmek isteyen adaylar, "Alan Yeterlilik Testleri (AYT)" seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

    YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):

    2020-YDT'ye de girmek isteyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT'ye girmek istemeyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini boş bırakacaklardır.

    YDT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini(70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.
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