Bakırköy Belediyesi'nde toplu iş sözleşmelerinin yapılmadığını belirten bir grup çalışan, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelerek protesto eylemi yaptı.



Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi İstanbul Bakırköy Belediyesi işçileri, belediye yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecini uzattığını, koronavirüs salgını döneminde arkadaşlarının ücretsiz izne çıkartıldığını belirterek, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda eylem yaptı. Yapılan açıklamada, toplu sözleşme hakkından vazgeçilmeyeceği vurgulandı ve "İşçi arkadaşlarımız 1100TL ile açlığa sefalete mahkum edildiler" denildi.