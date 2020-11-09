2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.