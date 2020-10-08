Son dakika: CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde isyan! İşçilerden ıslıklı eylem!

Son dakika haberi... Yerel seçimlerin ardından aldığı kararlarla hem esnafını hem de işçisini çileden çıkaran CHP'li Bakırköy Belediyesi bu kez de toplu sözleşme skandalı ile gündemde. Belediye çalışanları toplu sözleşmenin yapılmaması nedeniyle bugün bir kez daha eylemde. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

Tam 28 aydır Bakırköy Belediyesi çalışanları toplu sözleşme masasına oturmak istiyorlar ama yönetim onları duymazlıktan geliyor. Çalışanlar düzenli olarak eylemlerine devam ediyor.

Öğlen yemek molalarını eylemde geçiriyorlar.

Çalışanlar "Kazana kazana alacağız hakkımızı" diye sloganlar atıyor.