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    • 10.11.2020 14:52
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    'de yeniden yargılanan sanıklarına hapis cezası

    'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada yeniden yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Kayseri'de yargılanan FETÖ sanıkları hakkında karar!

    İstinafın, avukatları olmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. yeniden ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarında tutuksuz kadın sanıklar R.Y. ve F.E. ile avukatları hazır bulundu.

    Örgütün gizli haberleşme programı ByLlock'u kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti.

    Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren 2 sanık, beraatlerini istedi.

    Mahkeme heyeti, daha önce verdiği cezaları yineleyerek, sanıklar R.Y. ve F.E'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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    Haberler Güncel Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanıklarına hapis cezası