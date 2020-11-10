İstinafın, avukatları olmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarında tutuksuz kadın sanıklar R.Y. ve F.E. ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLlock'u kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları reddetti.

Örgüt üyesi olmadıklarını öne süren 2 sanık, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, daha önce verdiği cezaları yineleyerek, sanıklar R.Y. ve F.E'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.