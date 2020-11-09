Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yakalanarak gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş eski hakim Ü.C. ve Z.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri geçen hafta ilçe çıkışında bir otomobili durdurmuş, yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandıkları belirlenen eski hakimler Ü.C. ve Z.U. gözaltına alınmıştı.