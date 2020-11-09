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    • 09.11.2020 13:58
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    SON DAKİKA: 'a kaçarken yakalanan şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'de 'a kaçarken yakalanan () şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı. Polis ekipleri geçen hafta ilçe çıkışında bir otomobili durdurmuş, yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli iletişim ağı kullandıkları belirlenen eski hakimler Ü.C. ve Z.U. gözaltına alınmıştı.

    AA
    Kaçarken yakalanan FETÖ'cüler hakkında flaş karar

    'de 'a kaçarken yakalanan () şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yakalanarak gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş eski hakim Ü.C. ve Z.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Polis ekipleri geçen hafta ilçe çıkışında bir otomobili durdurmuş, yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli iletişim ağı kullandıkları belirlenen eski hakimler Ü.C. ve Z.U. gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı