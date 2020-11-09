Resimli 10 Kasım mesajları sözleri! Duygusal anlamlı 10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri!

Resimli 10 Kasım mesajları sözleri! Duygusal anlamlı en güzel 10 Kasım sözleri arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sevgi ve rahmetle anılacak. Peki, 10 Kasım mesajları sözleri nelerdir? İşte en güzel anlamlı duygusal 10 Kasım resimli mesajları ve kısa uzun sözleri!
10 KASIM MESAJLARI SÖZLERİ!
"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz."
"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."
"Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen yıllarda boşluğun hiç dolmadı."
"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."
"Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti' nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı."
Saygıyla anıyoruz...
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum...
"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."
"Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır."
Saygı ve özlemle anıyoruz...
"Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.
"Bu yüce millet bir 10 Kasım'da daha Anıtkabir'e akın akın gidiyor. Yıllardır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir."
"Bu yüce millet bir 10 Kasım'da daha Anıtkabir'e akın akın gidiyor. Yıllardır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir."
"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."
"Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir."
Bağımsızlık için mücadeleden hiç yılmayan ulu önder Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyorum...
Dünya tarihini değiştiren liderler arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını her geçen gün daha çok özlüyor, Atam'a ve bağımsızlık mücadelesi veren herkese Allah'tan rahmet diliyorum...
"Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir."
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır."
"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."
"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."
"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."