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    • 09.11.2020 07:33
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    ’de taht kavgası: Liderlik için birbirlerine girdiler

    Liderliğe kimin geçeceği tartışmaları ’yü şimdiden karıştırdı. Gülen’in örgüt üzerindeki gölgesi ’la “gelenekçiler” arasında rekabet kızışıyor.

    Sabah
    FETÖ’de taht kavgası
    'de giderek ağırlığını hissettiren en önemli konulardan biri de FETÖ'nün liderlik koltuğuna kimin oturacağı. Örgüt elebaşı 'in giderek ağırlaşan durumu bir tarafta, örgüt içinde yıllardır kendisine yol çizen örgüt üyeleri diğer tarafta. Elebaşı Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geçeceği söylenen , liderlik konusunda adı en fazla geçen isimlerden biri olmakla birlikte, örgütün para kasası olarak da bilinen Özcan'ın, gelenekçi isimlerle arasındaki kavga örgüt içi krizi derinleştiriyor.

    Örgüt içinde yaptığı yolsuzluklara rağmen her seferinde Gülen tarafından korunan Özcan'ın, farklı ülkelerde firari durumda bulunan Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, İsmet Aksoy ve Şerif Ali Tekalan gibi örgütün gelenekçi kanadını oluşturan yöneticilerle de çekişme halinde olduğu dava dosyalarındaki ifadelerde yer alıyor.




    Özcan aynı zamanda "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen örgüt için kurulda da yer alıyor. "Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi" sözde "Türkiye imamı" Özcan'ın adı öne çıksa da onun aynı zamanda örgütün para akışını kontrol etmesi, yolsuzluklarda adının geçmesi diğer örgüt üyelerinin tepkisine neden oluyor.




    Dünyanın birçok yerinden Pensilvanya'ya gönderilen örgütün mali kaynaklarını, kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın hedef alınması üzerine devreye giren elebaşı Gülen, yolsuzluk tartışmalarının üstünü kapattı. Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

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