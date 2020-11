Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız , TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında "devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yıldız'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.





TEK TEK NOT ALMIŞ

İddianameye göre Baran, Müyesser Yıldız'la Libya'ya gönderilecek birliklerin isimleri, personel talepleri, güzergah ve gönderilme tarihi gizli kalması gereken bilgileri paylaştı. Yıldız'ın not aldığı görüşmeye ait içerikler ise şu şekilde: 'Şimdi şu anda gidecek birlik.... Komando Tugayı var. O.', 'Onu belirlemeye çalışıyoruz. Gönüllülük esası dedik.', 'Oradaki Kayseri Komandoyu çıkaracaklar oradan', 'İşe yaramıyor artık, oradan ...Limanı'ndan bindirip göndermeyi planlıyorlar', 'Ya benim tahminim Ocak'ın 15'inde oraya ayak basarlar.'

"GENİŞ BİR ŞEY HAZIRLAYACAĞIM"

Erdal Baran'ın ayrıca Müyesser Yıldız'la 30 Aralık'taki görüşmede ise toplantıya çağrıldığını, silah, teçhizat ve malzeme açısından gerekli hazırlıkların yapılması ve perşembe gününe kadar hazırlıkların tamamlanacağını ilettiği belirlendi. Baran'ın aynı görüşmede Suriye'deki birliklerin durumu gibi devletin güvenliği açısından risk oluşturacak bilgileri Yıldız'la paylaştığı iddianamede yer alırken, Yıldız'ın görüşmede Baran'a, "Şimdi ben toparladım. Geniş bir şey hazırlayacağım bununla ilgili teskere öncesinde çünkü tamam" dediği tespit edildi. Yıldız'ın Baran'dan aldığı bilgileri el yazısı notlara döktüğü, 23 Şubat 2020'de ODA TV'deki köşe yazısına aktardığı yer aldı.



"BİRLİK NEREDEN GİDİYOR?"

İddianamede Baran'ın Libya'ya ilişkin kritik bilgileri ODA TV yazarı Müyesser Yıldız'a aktardığı, Yıldız'ın kendisine istihbarat raporlarını sorduğu ortaya çıktı.

İSTİHBARAT KESİLDİ

İddianamede Erdal Baran ile Müyesser Yıldız arasında 17 Aralık 2019'da geçen yaklaşık 6 dakikalık konuşmaya ait tapelerde şu ifadeler yer alıyor: M.Y: Neyse Suriye işi bitti artık, biz Libya'ya bakalım.

E.B: Libya mı?

M.Y: Herhalde yani

E.B: Ben sana onu söylemedim dimi?

M.Y: Yok

E.B: Libya'ya gidecek birlik hazırlık yapıyor şu anda

M.Y: Nereden gidiyor abi, birlik nereden?

E.B: İstanbul'dan .... Mekanize Piyade Tugayı. Hazırlık yapıyorlar.

M.Y: Sen ne zaman ineceksin Suriye'ye?

E.B: Abla Ocak 15'inden sonra ineceğim.

M.Y: Tamam, tamamdır abi, gelen giden istihbarat raporu var mı?

E.B: İstihbarat raporları kesildi.