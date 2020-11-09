2019 yılının son haftalarında Çin'de ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde küresel bir salgın halini alan koronavirüsüne karşı büyük bir hamle geldi… Hamlenin sahibi ise ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri.
Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve on binlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42'sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.
TÜRK BİLİM İNSANI: BU BİR ZAFER
Pfizer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz" dedi.
Almanya merkezli BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Uğur Şahin de açıklamalarda bulund Uğur Şahin, "Küresel üçüncü fazın ilk analizinde Covid-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız. Özellikle tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat" dedi. Şahin, çalışmaların devam edeceğini dile getirirken, "Bu çok önemli başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.
HİSSELER ANINDA FIRLADI
Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en büyük adım olarak lanse edilen bu gelişme ile birlikte Pfizer'ın hisseleri yüzde 7 artarken BioNTech'in hisseleri ise yüzde 11 arttı.
Aşı haberinin ardından petrol fiyatları yüzde 8'lik bir artış gösterirken, havacılık şirketlerinin borsada işlem gören hisse senetleri de sert bir şekilde yükseldi.
Corona virüsü aşısıyla ilgili denemelerin ve incelemelerin devam ettiği belirtilirken, test sonuçların bu yönde pozitif gelmeye devam etmesi durumunda aşının üretimine geçilebileceği belirtildi.