Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.11.2020 15:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2020 15:38
    ABONE OL

    : 'in aşısında flaş gelişme! Yüzde 90 önlüyor

    haberine göre aşısı için geliştirme çalışmaları yürüten ve BioNTech SE'nin geliştirdiği aşının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla oranla önlediği ortaya çıktı. Aşı on binlerce gönüllü üzerinde denenmişti.

    Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Yüzde 90 önlüyor

    2019 yılının son haftalarında Çin'de ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde küresel bir salgın halini alan koronavirüsüne karşı büyük bir hamle geldi… Hamlenin sahibi ise ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri.

    Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve on binlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.

    Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42'sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.

    TÜRK BİLİM İNSANI: BU BİR ZAFER
    Pfizer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz" dedi.

    Almanya merkezli BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Uğur Şahin de açıklamalarda bulund Uğur Şahin, "Küresel üçüncü fazın ilk analizinde Covid-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız. Özellikle tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat" dedi. Şahin, çalışmaların devam edeceğini dile getirirken, "Bu çok önemli başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

    HİSSELER ANINDA FIRLADI
    Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en büyük adım olarak lanse edilen bu gelişme ile birlikte Pfizer'ın hisseleri yüzde 7 artarken BioNTech'in hisseleri ise yüzde 11 arttı.

    Aşı haberinin ardından petrol fiyatları yüzde 8'lik bir artış gösterirken, havacılık şirketlerinin borsada işlem gören hisse senetleri de sert bir şekilde yükseldi.

    Corona virüsü aşısıyla ilgili denemelerin ve incelemelerin devam ettiği belirtilirken, test sonuçların bu yönde pozitif gelmeye devam etmesi durumunda aşının üretimine geçilebileceği belirtildi.

    TÜRK BİLİM İNSANI KURMUŞTU
    Pfizer'ın birlikte hareket ettiği Almanya merkezli şirket BioNTech'in arkasında ise başarılı bir Türk çifti bulunuyor. Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Pfizer'in koronavirüs aşısında flaş gelişme! Yüzde 90 önlüyor