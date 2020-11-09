2019 yılının son haftalarında Çin'de ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde küresel bir salgın halini alan koronavirüsüne karşı büyük bir hamle geldi… Hamlenin sahibi ise ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve on binlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42'sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.