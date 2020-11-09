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    • 09.11.2020 16:03
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    Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplarda!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hakkında açıklama yaptı. Selçuk, ödemelerin bugün başladığını söylerken, "Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz." dedi.

    Az önce duyuruldu! O ödemeler bugün başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

    Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak. Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak. Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Fesih kısıtı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
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    Haberler Güncel Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplarda!