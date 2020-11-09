Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplarda!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başladı. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.