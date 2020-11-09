16 Kasım’da okullar tatil mi olacak? 16 Kasım ara tatil mi? 2020 Kasım ayı ara tatili olacak mı?

16 Kasım'da okullar tatil mi olacak? 16 Kasım ara tatil mi? Kasım ayı ara tatili olacak mı? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitim sistemine geçti. Öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi ise okulların Kasım ayında tatil edilip edilmeyeceği. Yeni eğitim sisteminde Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil uygulamasına geçilmişti.
16 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında açıklanan takvime göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler hafta sonları dahil olmak üzere toplam dokuz (9) gün tatil yapacak.
2020 – 2021 MEB TAKVİMİ
16 KASIM - 2020 KASIM BİRİNCİ ARA TATİL
25 OCAK - 5 ŞUBAT YARIYIL TATİLİ
12 NİSAN - 16 NİSAN İKİNCİ ARA TATİL
18 HAZİRAN 2021 YAZ TATİLİ BAŞLANGICI
OKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?
Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme yani sınav kapsamına alınacak. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında salgın öncesinde olduğu gibi yürütülecek. Haftada 2 gün yüz yüze eğitime devam eden okullarda ise sınav tarihlerine okullardaki zümre başkanları karar verecek. Sınav tarihleri e-Okul üzerinden en az 1 hafta önce öğrencilere duyurulacak. İşte MEB tarafından gönderilen yazıdan öne çıkan satır başları;
Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid 19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.
Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacaktır.
Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacaktır.
LİSELERDE SINAVLAR OLACAK MI?
Bugüne kadar yapılmış ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bunların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.
Ölçme ve değerlendirme uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/02/2018 tarih ve 56 sayılı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Ortak Dersler bölümünde yer alan; beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır."