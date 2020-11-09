16 Kasım’da okullar tatil mi olacak? 16 Kasım ara tatil mi? 2020 Kasım ayı ara tatili olacak mı?

OKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme yani sınav kapsamına alınacak. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında salgın öncesinde olduğu gibi yürütülecek. Haftada 2 gün yüz yüze eğitime devam eden okullarda ise sınav tarihlerine okullardaki zümre başkanları karar verecek. Sınav tarihleri e-Okul üzerinden en az 1 hafta önce öğrencilere duyurulacak. İşte MEB tarafından gönderilen yazıdan öne çıkan satır başları;

Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid 19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacaktır.