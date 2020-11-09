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    • 09.11.2020 18:09
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında , sorgulamaları yer alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü anmalarının yapılacağı yarın yani 10 Kasım’a özel uzun ve kısa şiirleri derledik. Sosyal medya hesaplarında paylaşmak isteyenlerin merakla sorguladığı ni haberimizde bulabilirsiniz. nı da haberimizin içeriğinde derledik.

    takvim.com.tr
    10 Kasım şiirleri en yeni en anlamlı 2 kıta 3 kıta 4 kıta ilkokul, 10 kasım kompozisyonları ortaokul

    Sosyal medyada paylaşmak ya da mesaj olarak yakınlarına göndermek isteyenler arama motorları üzerinden 10 Kasım şiirleri en yeni en anlamlı 2 kıta 3 kıta 4 kıta ilkokul, 10 kasım kompozisyonları ortaokul araştırmaları yapıyor. Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında hayata gözlerini yumarak milletimizi yasa boğdu. O günden bu yana anma törenleri yapılıyor. 10 Kasım şiirleri de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte 10 kasım kompozisyonları…

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

    Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    "Türk'üm, doğruyum'' derken

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

    Sığmayan gururumsun.

    Atamız Şiiri

    O sabah güneş başkaydı

    Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

    İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

    Ağlıyorlardı...

    O sabah 1938 sabahı

    Saat tam dokuzu beş geçe

    Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

    Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

    Her şey o sabah oldu, işte o sabah

    ATATÜRK

    Düşmanların elinden,

    Sen kurtardın vatanı.

    En yükseklere diktin,

    Şanlı Türk bayrağını.

    Adını ve şanını,

    Bütün dünya biliyor.

    Masum olan milletler,

    Hep izinden gidiyor.

    Sen, Türk için her zaman,

    En büyük kahramansın.

    Damarlarımızda akan,

    Eşsiz, asil bir kansın.

    Birkan Soylu

    KAHRAMANIMIZSIN ATATÜRK

    Yurdumuzu kuran
    Bir kahramansın sen
    Vatanı için savaşan
    Bir askersin sen

    Vatanını çok sevdi
    Adını göklere yazdırdı
    Çanakkale savaşında
    Kendini kanıtladı

    Kahramanımız oldu
    Yurdunu savundu
    En büyük eseri
    Cumhuriyet oldu

    10 Kasım'da anıyoruz
    Kalbimizde yaşatıyoruz
    Seni hiç unutamıyoruz
    Kahramanımızsın ATATÜRK..!

    Atatürk Şiiri (Mehmet Necati Öngay)

    Bayrak yarıya çekilmiş,

    Atatürk'üm öldü diye,

    En son yaprak da dökülmüş,

    Atatürk'üm öldü diye

    Sürü yas tutmuş ovada,

    Kuşlar susmuşlar yuvada,

    Rüzgar esmez olmuş dağda,

    Atatürk'üm öldü diye.

    Irmaklar yaslı çağlamış,

    Ağaçlar sessiz ağlamış,

    Vatan karalar bağlamış,

    Atatürk'üm öldü diye

    Atatürk'ü Gördüm Düşümde Şiiri (A. Rıza Ergüven)

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Ben de yaşıyorum demek,

    İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Elele

    Yanınızdayım

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Daha ferah içim,

    Gök daha geniş denizler daha geniş,

    Vatan ya vatan,

    Vatan sonsuzluktan gelmiş

    Sonsuzluğa açılan yol

    Vatan siz.

    Sizler yaşadıkça çocuklarım

    Bilin ki

    Ben de yaşarım,

    Bir sevinç düştü mü içinize

    Bir keder düştü mü içinize

    Bilin ki

    Aranızda ben varım.

    10 KASIM KOMPOZİSYONLARI

    1) Ulu önder Atatürk'ün vefatının gerçekleştiği 10 Kasım Ülkemiz ve milletimizin yaslarından biridir. 1938 yılından bu yana, her 10 Kasım, Ata'mızın aramızdan ayrılışının hüznünü yaşıyoruz.

    Bizler her 10 Kasım'ı, atamızın bize vasiyetlerine uyup uymadığımızı değerlendirdiğimiz bir gün olmalıdır.

    Atatürk'ü anlamak onun benimsediği düşünceleri uygulamakla olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu yeni bir devre geçişin imzasıdır. Ülkenin her karışı yabancılar tarafından kuşatılmış iken özgürlüğüne düşkün Türk milletine liderlik yapan Atatürk, milletimizin tutsak yaşayamacağını bilerek öncülük yapıp ülkemizi mucize bir şekilde bağımsızlığına kavuşturmuştur.

    Atatürk devrimleri günümüzde bir çok ülkede temsil sayılır. Bağımsızlığını kazanamamış bir çok ülkeye Atatürk devrimleri, örnek teşkil etmiştir. Bu sayede görülüyor ki Atatürk uluslararası bir dünya görüşünün sahibidir.

    Her Türk vatandaşının görevi Atatürk'ü her 10 Kasım'da anmak ve anlamaktır ve sonra nesillere anlatmaktır.

    2) Her ulusun tarihinde kahramanlar yatar. Bizim tarihimizdeki kahramanların başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Yine onun aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşadığımız bir gündeyiz. Bugün günlerden 10 Kasım saat dokuzu beş geçiyor. Ulu önder Atatürk yaşamı boyunca ulusu için çalışmış dünyada nadir liderlerden biridir. Ömrü yettiğince bize kazandırdığı devrimlerle ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Atatürk' ü önce tanımalı ardından yurdumuz ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamalı ve anlatmalıyız. Atatürk çok çalıştı ve yorularak aramızdan ayrıldı. Ancak bizler onun birer evlatları olarak izini sürdürmeliyiz. Cumhuriyeti sonsuza ayakta tutmak için çaba göstermeliyiz.

    Atatürk, padişahın yanlışları nedeniyle yıkılan ve işgalci devletler tarafından bölünmeye hazırlanan yurdumuzun kurtarıcısıdır. Yüce Atatürk' ün düşüncelerinden faydalanarak varlığımızı sürdürmeliyiz. Atatürk Cumhuriyet kurulmasından itibaren tüm alanlarda en iyiyi hedefledi. Örneğin; çiftçilik sektörüne katkı sağlamak amacıyla traktör kullandı, yazı tahtasının başına geçip başöğretmenlik yaptı. Bu özverili hizmet aşkı sonuna vücudunu iflas ettirdi.

    Atatürk güçlü bir mantığı kişiliğe sahipti. Sert ve kaideli devlet adamlığının yanı sıra, sevgi dolu, yardımsever bir insandı. Yurdunu ve ulusunu gelecek tüm zararlardan korumaya çalışırdı. Yurt ve ulus en kutsal değerlerindendi. Yaşamı boyunca hiçbir zorluktan yılmamış hep başarma güdüsüyle çalışmıştır.

    Ulu Önderimiz, Atamız; Bizde emek verdiğin bu yolda, hiç durmadan yürüyeceğiz. Daimi hedefimiz ilkelerini korumak, devrimlerini sonsuza dek yaşatmak olacaktır.
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