Konya'da süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen videosu çekilen 23 yaşındaki Emre Sayar ve videoyu çeken 31 yaşındaki Uğur Turgut'un Konya 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifade ortaya çıktı. Emre Sayar ifadesinde, "Bunu yaparken herhangi bir amacım yoktu. Videoyu sosyal medyaya değil, çalışanlar arasındaki grubumuza attık. Oradan sosyal medyaya düşmüş. Olayların buralara kadar geleceğini bilseydik böyle bir şey yapmazdık" dedi. Uğur Turgut ise şaka amaçlı bir olaydı diyerek kendisini savundu.