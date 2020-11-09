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    • 09.11.2020 16:15
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    kimdir? BioNTech kurucusu Prof. Dr. , nereli?

    kimdir? BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’den müjdeli haber geldi. Koronavirüs aşısının bulunması için klinik çalışmalar son sürat devam ederken Almanya’dan konuyla ilgili önemli bir haber geldi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri yaptıkları açıklama ile koronavirüse karşı yüzde 90’ın üzerinde etkili olan bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamanın ardından BioNTech kurucusu ve CEO’su sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    Uğur Şahin kimdir? BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

    Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir sorusu gündem oldu. BioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin'den koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama geldi. Pfizer ile ortak aşı çalışma yürüten BioNTech'in geliştirdiği aşılarda yüzde 90 oranında koruma sağlandığı belirtildi. Peki, Uğur Şahin kimdir?

    UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

    Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti.

    Ailesi Köln'de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti.

    Kanser üzerine Alman televizyonunda hazırlanan 'Ölümsüzlük Öldürücüdür' programını izleyen Uğur Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i kendisine örnek alarak Köln Üniversitesi'nde tıp okudu.

    Profesörünün teklifi üzerine Homburg Saar'daki üniversitede çalışmaya başladı. Kansere karşı araştırmalarla adını duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp, kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirdi.

    Göğüs, kalınbağırsak, akciğer, pankreas ve prostat kanserinde hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürüten Prof. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte melanom adı verilen cild kanserine karşı bir aşı üzerinde çalışma yürütüyordu. Prof. Şahin, COVID 19'un yayılması üzerine bu alana yöneldi.

    Prof. Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalıştı. 2008'de BioNTech şirketini kurdu.

    BioNTech'de bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.
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    Haberler Güncel Uğur Şahin kimdir? BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?