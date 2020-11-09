Uğur Şahin kimdir? BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin kaç yaşında, nereli?

Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir sorusu gündem oldu. BioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin'den koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama geldi. Pfizer ile ortak aşı çalışma yürüten BioNTech'in geliştirdiği aşılarda yüzde 90 oranında koruma sağlandığı belirtildi. Peki, Uğur Şahin kimdir?

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 İskenderun doğumlu. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti.

Ailesi Köln'de Ford fabrikasında çalışıyordu. Prof. Şahin, daha genç yaşlarda bilimsel araştırmalara ve deneylere duyduğu ilgiyle dikkati çekti.